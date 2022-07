Pride: Sala, domani in corteo per la Milano dei diritti (Di venerdì 1 luglio 2022) "Pronto per il Pride. Per una Milano dei diritti. E dei doveri". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha postato una sua foto in cui indossa una camicia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) "Pronto per il. Per unadei. E dei doveri". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di, Giuseppe, che ha postato una sua foto in cui indossa una camicia ...

Pubblicità

AnsaLombardia : Pride: Sala, domani in corteo per la Milano dei diritti. Il sindaco sui social con una camicia dai colori arcobalen… - alberto_bussi : RT @unstablelorenzo: BEPPE SALA CHE NON METTE I CALZINI ARCOBALENO MA LA CAMICIA PER DIRE BUON PRIDE VOI AVETE TRAUMATIZZATO QUELL’UOMO htt… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Sala: 'Pride, la Milano dei diritti' Lega: 'No al Pirellone arcobaleno' - unstablelorenzo : BEPPE SALA CHE NON METTE I CALZINI ARCOBALENO MA LA CAMICIA PER DIRE BUON PRIDE VOI AVETE TRAUMATIZZATO QUELL’UOMO - Affaritaliani : Sala: 'Pride, la Milano dei diritti' Lega: 'No al Pirellone arcobaleno' -