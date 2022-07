(Di venerdì 1 luglio 2022) Ha lottato come un leone per difendere la sua. Riuscendo a metterli tutti in salvo, prima i due figli, poi la moglie. Solo a quel punto ha ceduto, schiantato dallo sforzo immenso, pagato con...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Papà eroe a Passoscuro: Jaime Bolivar salva la famiglia ma ha un infarto e annega - ilmessaggeroit : Papà eroe a Passoscuro: Jaime Bolivar salva la famiglia ma ha un infarto e annega - xlicevans : ? ?? ?? ?? @evanssbjm . . ? ??? Sarai sempre il mio papà eroe .? - nunziosardo : @davidallegranti Bei tempi quando, d’estate, tra un mojito ed un altro il nostro eroe sì faceva blastare a camere u… - disinformate_it : RT @Corriere: Assessore-eroe, la figlia: «Mi hanno chiesto scusa, perché papà é morto per salvare i loro bimbi» -

Ha lottato come un leone per difendere la sua famiglia. Riuscendo a metterli tutti in salvo, prima i due figli, poi la moglie. Solo a quel punto ha ceduto, schiantato dallo sforzo immenso, pagato con ... Papà eroe a Passoscuro: Jaime Bolivar salva la famiglia ma ha un infarto e annega