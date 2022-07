Omicron, "diffusione spaventosa". Il prof Centemeri: cosa ci stanno nascondendo | Video (Di venerdì 1 luglio 2022) Torna l'emergenza Covid, con la cavalcata selvaggia delle sottovarianti Omicron, e Lilli Gruber a Otto mezzo su La7 mette in guardia gli italiani ospitando il professor Carlo Centemeri, farmacologo di vaglia. I dati dell'ultimo bollettino sono inquietanti: 83mila nuovi contagi, 60 morti e tasso di positività al 28%, salgono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari degli ospedali italiani. "Siamo in una situazione che nessuno si aspettava". Il governo non ci ha preparato a sufficienza e ha rinunciato troppo presto a limitazioni e regole, a partire dalle mascherine? "Era difficile andare avanti dopo due anni e mezzo così. Ha dovuto necessariamente allentare, ma l'ha fatto nel momento in cui dopo neanche 3 settimane sono esplose le varianti Omicron. Non è il dato di oggi a preoccupare, è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Torna l'emergenza Covid, con la cavalcata selvaggia delle sottovarianti, e Lilli Gruber a Otto mezzo su La7 mette in guardia gli italiani ospitando ilessor Carlo, farmacologo di vaglia. I dati dell'ultimo bollettino sono inquietanti: 83mila nuovi contagi, 60 morti e tasso di positività al 28%, salgono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari degli ospedali italiani. "Siamo in una situazione che nessuno si aspettava". Il governo non ci ha preparato a sufficienza e ha rinunciato troppo presto a limitazioni e regole, a partire dalle mascherine? "Era difficile andare avanti dopo due anni e mezzo così. Ha dovuto necessariamente allentare, ma l'ha fatto nel momento in cui dopo neanche 3 settimane sono esplose le varianti. Non è il dato di oggi a preoccupare, è il ...

Pubblicità

Enzo62Lopez : Solo dei figli di put. Possono diffusione queste false notizie. - miconsentatwitt : Occorre essere realisti: o consideriamo le persone anziane a rischio oppure facciamo come alcune nazioni in cui han… - guiodic : Clementi (non a caso del San Raffaele) si dice sorpreso dalla diffusione di Omicron 5. Cosa c'è da sorprendersi? - RedLights4FF : Vi ricordate quando alcuni 'scienziati' e presunti 'divulgatori scientifici' volevano farci credere che un rigido… - oggieridomani : L'incidenza di COVID sta crescendo in 110 paesi in tutto il mondo, causata dalla diffusione delle sottospecie BA.4… -