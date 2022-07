Omicidio di Arce | la requisitoria del pm | “Serena Mollicone uccisa da Marco Mottola La porta della caserma dei carabinieri è l’arma”

(Di venerdì 1 luglio 2022)scaraventòcontro un’antadell’alloggiodeidi. Il 1° giugno 2001, iniziò così l’18enne secondo quanto ha sostenuto in aula la pm di Cassino Beatrice Siravo nel corsodel processo che vede imputati, oltre a, suo padre Franco, ex comandantedeidel paese nel Frusinate, e la moglie Anna Maria. Tutti e tre sono accusati divolontario e occultamento di cadavere. Nel processo sono imputati anche il luogotenente Vincenzo ...

Pubblicità

monicamondini : RT @RaiNews: Nell'apertura del suo intervento la rappresentate dell'accusa ha affermato che 'il cuore del processo' è proprio nella porta d… - micheilucia : RT @fattoquotidiano: Omicidio di Arce, la requisitoria del pm: “Serena Mollicone uccisa da Marco Mottola. La porta della caserma dei carabi… - fattoquotidiano : Omicidio di Arce, la requisitoria del pm: “Serena Mollicone uccisa da Marco Mottola. La porta della caserma dei car… - RaiNews : Nell'apertura del suo intervento la rappresentate dell'accusa ha affermato che 'il cuore del processo' è proprio ne… - AgenziaOpinione : MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE”: « DOMENICA 10 LUGLIO, LO SPECIALE “OMICIDIO DI SERENA MOLLICONE, UN MISTERO LUNGO… -

... anche il padre, Franco , ex comandante della caserma dei carabinieri di, in provincia di Frosinone, e la moglie Anna Maria . Nei loro confronti l'accusa è divolontario e occultamento ..."È Marco Mottola l autore delldi Serena Mollicone". Lo dice, nella sua requisitoria, il pubblico ministero Maria Beatrice Siravo, durante il processo sul decesso della 18enne diuccisa il primo giugno 2001 nella ...Segui la cronaca anche su facebook! Ne è convinto il pm di Cassino durante la requisitoria nel processo per la morte di Serena Mollicone, assassinata il 1 giugno del 2001 nella caserma dei carabinieri ...Delitto di Arce, arrivano le accuse del pm di Cassino in merito all'omicidio di Serena Mollicone. Marco Mottola, figlio dell'ex comandante della stazione dei carabinieri, Franco, ...