Milano: contro stereotipi di genere in scienza inaugura in Triennale 'Mind the stem gap' (Di venerdì 1 luglio 2022) Milano, 1 lug. (Adnkronos) - Le ragazze sono meno portate per le materie scientifiche, meglio dedicarsi a materie più consone; i maschi sono più bravi con la tecnologia; le donne farebbero meglio a trovare un'occupazione che consenta loro di dedicarsi alla famiglia. Questi sono solo alcuni degli stereotipi di genere ancora fin troppo presenti nei contesti solastici e familiari che portano così molte studentesse a rinunciare ad iscriversi a facoltà cosiddette 'stem', acronimo dato da science, technology, engineering and mathematics, o a convincersi di non essere in grado di intraprendere una carriera in questo settore. Basti pensare che, secondo dati del World Economic Forum, nel mondo solo il 31% delle donne opera nel settore dell'intelligenza artificiale e appena il 14% in quello del cloud computing. E ancora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022), 1 lug. (Adnkronos) - Le ragazze sono meno portate per le materie scientifiche, meglio dedicarsi a materie più consone; i maschi sono più bravi con la tecnologia; le donne farebbero meglio a trovare un'occupazione che consenta loro di dedicarsi alla famiglia. Questi sono solo alcuni deglidiancora fin troppo presenti nei contesti solastici e familiari che portano così molte studentesse a rinunciare ad iscriversi a facoltà cosiddette '', acronimo dato da science, technology, engineering and mathematics, o a convincersi di non essere in grado di intraprendere una carriera in questo settore. Basti pensare che, secondo dati del World Economic Forum, nel mondo solo il 31% delle donne opera nel settore dell'intelligenza artificiale e appena il 14% in quello del cloud computing. E ancora, ...

Pubblicità

caritas_milano : Caritas Ambrosiana aderisce a #maipiùstragi, una manifestazione nazionale contro la 'ndrangheta a sostegno del pro… - wireditalia : Aumenta la violenza contro la comunità lgbtq+ e le associazioni si muovono per creare corridoi sicuri per i rifugia… - peppemanzo : RT @GrSociale: ?? Ascolta le notizie sul sociale in 3?? minuti #Grs #1luglio - LisiNovella : Se dietro ci sono famosi 'Brand', davanti si possono trovare 'Pret à porter' per Tutti contro il caldo torrido: Coc… - fmastrorizzi : RT @GrSociale: ?? Ascolta le notizie sul sociale in 3?? minuti #Grs #1luglio -