Michela Persico | il reggiseno sta per esplodere | si vede tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 1 luglio 2022) Giornalista sportiva molto conosciuta e anche la compagna del difensore della Juventus, Rugani. Ecco. Il discorso sentimentale dove sta vivendo una bellissima relazione con Rugani, centrale della Juventus ma anche il lato professionale dove ha, recentemente, deciso di allargare i propri orizzonti. Proviamo a sapere qualcosa in più su, donna di infinita bellezza ed immenso fascino. InstagramIniziamo una grande passione di, quella per lo sport; nello specifico, la giornalista considera molto importante l’allenamento nella vita di una persona. Un vero e proprio amore che possiamo testimoniate in un semplice modo: latrova sempre tempo per l’allenamento anche quando è in vacanza. Dal punto di vista professionale non ...