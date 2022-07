Mauro Icardi, la nostalgia di San Siro: 'Quante emozioni vissute qui' (Di venerdì 1 luglio 2022) Mauro Icardi torna a Milano ed è subito nostalgia . In una storia su Instagram il calciatore del Paris Saint Germain che sta cercando collocazione in un'altra squadra ricorda quei ' momenti indelebili ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022)torna a Milano ed è subito. In una storia su Instagram il calciatore del Paris Saint Germain che sta cercando collocazione in un'altra squadra ricorda quei ' momenti indelebili ...

Pubblicità

AleGobbo87 : RT @MomblanOfficial: Perentorio no della #Juventus al nome di Mauro #Icardi. - leggoit : Mauro Icardi, la nostalgia di San Siro: «Quante emozioni vissute qui» - Andrea55310163 : RT @MomblanOfficial: Perentorio no della #Juventus al nome di Mauro #Icardi. - Roberta_Siro : RT @MomblanOfficial: Perentorio no della #Juventus al nome di Mauro #Icardi. - ciromagliulo26 : RT @MomblanOfficial: Perentorio no della #Juventus al nome di Mauro #Icardi. -