Maldini e Massara | è fatta | restano al Milan per altri due anni

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA | @acmilan, #Maldini e #Massara hanno rinnovato il contratto ??? - AntoVitiello : Stamattina è arrivata a #Maldini e Massara l'ultima versione del contratto con aggiustamenti su alcuni dettagli. #Milan - PietroMazzara : È iniziato quello che, da contratto, è l’ultimo giorno di lavoro di #Maldini e #Massara. Speriamo che oggi si arriv… - Pradivio : RT @MilanPress_it: ??&?? ??? Lunga attesa, lunghe riflessioni, ma alla fine Paolo #Maldini e Frederic #Massara hanno firmato ???? Da oggi sg… - c_pradelli : RT @MilanPress_it: ??&?? ??? Lunga attesa, lunghe riflessioni, ma alla fine Paolo #Maldini e Frederic #Massara hanno firmato ???? Da oggi sg… -

C'erano tutti sul pullman a festeggiare e ricevere l'abbraccio dei tifosi festanti, eppure nessuno ha pensato che era opportuno rinnovare i contratti in scadenza di. Una lunga e ...Anche Luca Serafini tira un sospiro di sollievo per il felice epilogo della telenovela. L'uomo mercato rossonero resta al suo posto, insieme con, e questo pone fine a un mese di giugno 'sconcertante', tra i più controversi della storia del Milan . Nel suo editoriale per ...Il Corriere dello Sport oggi in edicola, nelle pagine dedicate al Milan titola sui rinnovi della dirigenza arrivati nella serata di ieri: "Maldini e Massara è fatta: al Milan ...Dopo il PSG per Renato Sanches e il Newcastle per Sven Botman un'altra squadra si inserisce nel calciomercato del Milan. I rossoneri sono da tempo ...