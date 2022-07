Liverpool | novità Salah | la notizia ufficiale sul suo futuro!

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sembrava essere già scritto l’addio dial. L’egiziano non aveva intenzione di estendere il proprio contratto con i Reds e, secondo molte emittenti, era desinato a lasciare da svincolato l’Inghilterra al termine della prossima stagione., Klopp“L’attaccante ha firmato oggi l’accordo per un rinnovo a lungo termine fino al 2025. Dopo cinque anni già trascorsi con i Reds, Mohamedresterà ancora ad Anfield”. Questa una parte del comunicato uscito pochissimi secondi fa sul sitodel. Annuncio molto atteso dai tifosi che, negli ultimi mesi, avevano visto molto concreta la possibilità di separarsi dalla loro stella egiziana. “Non è una questione di soldi, i tifosi sanno cosa voglio. Mi rimane ancora un anno di ...

Firmino Juve: dall'Inghilterra svelano il possibile scambio col Liverpool