LIVE Romania-Italia 6-19 rugby, Test Match in DIRETTA: Cannone in meta a tempo scaduto! Uno-due micidiale! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si va al riposo con l’Italia avanti 3 mete a zero e ottimo finale di tempo per gli azzurri 40? metaAAAAAAAA ITALIIAAAAAAA CON CannoneEEE! Cannonata azzurra alla ripresa del gioco, con gli azzurri che trovano un break con Nemer, poi il pallone arriva fino a Cannone che schiaccia tra i pali! Trasforma Allan. Romania-Italia 6-19 39? Trasforma la sua meta il numero 10 azzurro 38? metaAAAAAAAAAAAAAA TOMMASSOOOOO ALLANNNNNNNNNN!!!!! Bellissima azione e difesa rumena lasciata sul posto. Romania-Italia 6-10 37? Touche nei 22 per gli azzurri che devono trovare punti prima dell’intervallo 36? Iniziano ad aumentare i falli e ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi va al riposo con l’avanti 3 mete a zero e ottimo finale diper gli azzurri 40?AAAAAAAA ITALIIAAAAAAA CONEEE! Cannonata azzurra alla ripresa del gioco, con gli azzurri che trovano un break con Nemer, poi il pallone arriva fino ache schiaccia tra i pali! Trasforma Allan.6-19 39? Trasforma la suail numero 10 azzurro 38?AAAAAAAAAAAAAA TOMMASSOOOOO ALLANNNNNNNNNN!!!!! Bellissima azione e difesa rumena lasciata sul posto.6-10 37? Touche nei 22 per gli azzurri che devono trovare punti prima dell’intervallo 36? Iniziano ad aumentare i falli e ...

live_dom : RT @f_burla: Un caro amico appena tornato dalla Romania: 'Ti ho portato questa banconota perchè sai che non ne capisco molto, ma ho intuito… - Esterin62237731 : Ne sentivamo la mancanza!!!!! LIVE - Biden al vertice Nato: 'Più truppe Usa in Italia' - mimmafor_ : Complimenti...- Biden al vertice Nato: 'Più truppe Usa in Italia' - cristina7013 : A noi lo ha kiesto qlkuno?X'dobbiamo andare in guerra x volere degli Usa?X'nn attaccano la Russa dalla loro parte?D… - antonie85321896 : LIVE - Biden al vertice Nato: 'Più truppe Usa in Italia' -