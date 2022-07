L'Elba per la salvaguardia del mare (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) - Nel 2021 L'isola d'Elba ha sottoscritto un manifesto impegnandosi a diventare un sistema completamente sostenibile entro il 2035. Di questo progetto e di altre proposte per la salvaguardia e la valorizzazione del mare se ne parlerà dall'8 al 10 luglio nel borgo di Marciana Marina, in occasione del Seif, il Sea Essence International Festival, primo evento internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) - Nel 2021 L'isola d'ha sottoscritto un manifesto impegnandosi a diventare un sistema completamente sostenibile entro il 2035. Di questo progetto e di altre proposte per lae la valorizzazione delse ne parlerà dall'8 al 10 luglio nel borgo di Marciana Marina, in occasione del Seif, il Sea Essence International Festival, primo evento internazionale dedicato allae alla valorizzazione dele della sua essenza.

