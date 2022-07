Lazio, le scuse di Vavro: «Mi dispiace. La Lazio è un club storico» (Di venerdì 1 luglio 2022) Vavro si scusa per le parole di ieri, quando ha detto di odiare la Lazio: «Ho detto cose che non sarebbero mai dovute uscire dalla mia bocca» Denis Vavro fa prontamente marcia indietro e si scusa, tramite il proprio profilo Instagram, per le parole pronunciate ieri nelle quali aveva ammesso di odiare la Lazio durante una diretta su Twitch: «Ho fatto un errore, ho detto cose che non sarebbero mai dovute uscire dalla mia bocca. Mi dispiace. La Lazio è un club storico, troppo grande per un giocatore come me». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022)si scusa per le parole di ieri, quando ha detto di odiare la: «Ho detto cose che non sarebbero mai dovute uscire dalla mia bocca» Denisfa prontamente marcia indietro e si scusa, tramite il proprio profilo Instagram, per le parole pronunciate ieri nelle quali aveva ammesso di odiare ladurante una diretta su Twitch: «Ho fatto un errore, ho detto cose che non sarebbero mai dovute uscire dalla mia bocca. Mi. Laè un, troppo grande per un giocatore come me». L'articolo proviene da Calcio News 24.

