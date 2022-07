Inter, Vecino sempre più lontano dai piani di Inzaghi: aperta la strada della Ligue 1 (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Inter si prepara a comporre la rosa guidata da Simone Inzaghi in vista della prossima stagione 2022-2023. Sotto questo aspetto, sembra che Matías Vecino (30 anni) non faccia parte dei piani del club lombardo. Il centrocampista, secondo quanto riportato da fonti vicine al club, sarebbe entrato nel mirino di Valencia e Lazio per lasciare per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) L’si prepara a comporre la rosa guidata da Simonein vistaprossima stagione 2022-2023. Sotto questo aspetto, sembra che Matías(30 anni) non faccia parte deidel club lombardo. Il centrocampista, secondo quanto riportato da fonti vicine al club, sarebbe entrato nel mirino di Valencia e Lazio per lasciare per L'articolo

