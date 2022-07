Ilary Blasi, massacrata sui social, per lei un fiume di critiche (Di venerdì 1 luglio 2022) Ilary Blasi ha condotto l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, ma non sono mancate le critiche per il trucco e parrucco. Ma cosa non ha convinto? Lo scorso lunedì 27 giugno 2022 è andata in onda la finale dell’Isola dei Famosi ed è stata una puntata davvero ricca di colpi di scena ed anche molto emozionante in diversi momenti. Al timone come sempre lei Ilary Blasi la quale per l’occasione ha indossato un look davvero molto sforzoso. Se in tanti le hanno fatto dei complimenti sui social sembra che molti altri invece ne abbiano approfittato per fare qualche critica anche piuttosto dura. Isola dei famosi, il look di Ilary Blasi per la finale non passa inosservato Come abbiamo già avuto modo di vedere, lo scorso 27 giugno è andato in onda la ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 1 luglio 2022)ha condotto l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, ma non sono mancate leper il trucco e parrucco. Ma cosa non ha convinto? Lo scorso lunedì 27 giugno 2022 è andata in onda la finale dell’Isola dei Famosi ed è stata una puntata davvero ricca di colpi di scena ed anche molto emozionante in diversi momenti. Al timone come sempre leila quale per l’occasione ha indossato un look davvero molto sforzoso. Se in tanti le hanno fatto dei complimenti suisembra che molti altri invece ne abbiano approfittato per fare qualche critica anche piuttosto dura. Isola dei famosi, il look diper la finale non passa inosservato Come abbiamo già avuto modo di vedere, lo scorso 27 giugno è andato in onda la ...

Pubblicità

redazionerumors : Le regine di Canale 5 uniscono le forze, ma per cosa? Sembra che ai piani alti di Mediaset stiano pensando ad un nu… - CheDonnait : Non vediamo l'ora di vederle insieme! #ilaryblasi #silviatoffanin - zioale__ : ??MEDIASET HA RINNOVATO PER ALTRI DUE ANNI I CONTRATTI DI ILARY BLASI E BARBARA D’URSO ?? -barbara condurrà… - AVRILand1D : Scorrendo velocemente ho pensato fosse Ilary Blasi - infoitcultura : Ilary Blasi e Silvia Toffanin insieme in TV? La clamorosa indiscrezione -