Il roaming libero in UE sarà fino al 2032

(Di venerdì 1 luglio 2022) Finalmente é stato prolungato ilin Europaal 2023. Tutto ciò serve a facilitare la vita a coloro che si spostano all’interno dell’Unione Europea. Questa nuova legge è entrata in vigore ieri 30 giugno 2022. Questa nuova norma chiamata “Roam Like Home” era una legge necessaria al giorno d’oggi, visto che ci troviamo in un mondo ormai interamente globalizzato, permette di viaggiare liberamente all’interno dello stesso continente. Già da oggi non sono previsti costi aggiuntivi per chi si reca all’estero. Questa legge durerà per almeno 10 anni,alnon potranno essere applicati costi in più di nessun genere. Purtroppo su questi costi aggiuntivi c’era gente che se ne approfittava, per questo era diventata una situazione insostenibile. Ma da oggi è tutto cambiato e questo ...

È passato ormai un po' di tempo dalla proposta della Commissione Europea relativa all' estensione del sistema Roam Like at Home . Ebbene, ora è finalmente tutto ufficiale: ilin UE è stato esteso fino al 2032 . Ci sono dunque buone notizie, perlomeno da questo punto di vista, per tutti coloro che hanno intenzione di viaggiare in futuro. Roaming libero, ufficiale: l'UE estende Roam Like at Home fino al 2032 L'Unione Europea ha ufficialmente esteso il sistema Roam Like at Home: il roaming libero proseguirà perlomeno fino al 2032.Entra in vigore domani, 1 luglio, il nuovo regolamento Ue che estende l'abolizione del roaming a pagamento per altri dieci anni, fino al 2032.