Il giudice della Corte Suprema ora sostiene la bufala dei vaccini fatti con i «feti abortiti»

Il giudice della Corte Suprema Clarence Thomas ha sostenuto in un documento ufficiale che i vaccini contro Covid-19 siano fabbricati usando «feti abortiti». L'affermazione di Thomas, presente in una dissenting opinion a proposito di un ricorso legale (non accolto) di un'associazione di infermieri di New York. Che chiedeva l'esenzione dalla vaccinazione contro il Coronavirus per motivi religiosi. Thomas, nominato nel 1991 da George W. Bush, è considerato il membro più conservatore della Corte. «Si oppongono per motivi religiosi a tutti i vaccini COVID-19 disponibili perché sono stati sviluppati utilizzando linee cellulari derivate da bambini abortiti», ha detto Thomas riguardo gli appellanti.

