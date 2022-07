"Il Covid? È arrivato con i palloncini...". La fantasiosa accusa di Kim Jong-un (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo il leader nordcoreano, il virus sarebbe arrivato dalla Corea del Sud, trasportato dai palloncini aerostatici inviati da alcuni attivisti ostili al regime. Seul replica: "Impossibile" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 luglio 2022) Secondo il leader nordcoreano, il virus sarebbedalla Corea del Sud, trasportato daiaerostatici inviati da alcuni attivisti ostili al regime. Seul replica: "Impossibile"

