Il Coronavirus è passato da un gatto a una veterinaria Ilaria Capua: "Contagio avvenuto tramite uno starnuto" (Di venerdì 1 luglio 2022) Un nuovo allarme sanitario è scattato in tutto il mondo dopo la certificazione dell'avvenuta trasmissione del virus tra uomo e animale. Per la prima volta degli scienziati thailandesi che hanno pubblicato su «Emerging Infectious Diseases» e sono stati rilanciati da «Nature» hanno certificato con solide evidenze il passaggio del virus Sars-Cov2 da un gatto a una veterinaria. Si stima che nel mondo ci siano 220 milioni di gatti domestici, ma proprio questa diffusione sembra dirci che dovremmo essere di fronte a un evento molto raro. "Non vi preoccupate: - spiega la virologa Ilaria Capua al Corriere della Sera - è altamente improbabile che vi prenderete il Covid-19 dal gatto di casa. Non solo perché è un’evenienza molto rara, ma perché è stato un caso di reverse spillover: il gatto ha ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 1 luglio 2022) Un nuovo allarme sanitario è scattato in tutto il mondo dopo la certificazione dell'avvenuta trasmissione del virus tra uomo e animale. Per la prima volta degli scienziati thailandesi che hanno pubblicato su «Emerging Infectious Diseases» e sono stati rilanciati da «Nature» hanno certificato con solide evidenze il passaggio del virus Sars-Cov2 da una una. Si stima che nel mondo ci siano 220 milioni di gatti domestici, ma proprio questa diffusione sembra dirci che dovremmo essere di fronte a un evento molto raro. "Non vi preoccupate: - spiega la virologaal Corriere della Sera - è altamente improbabile che vi prenderete il Covid-19 daldi casa. Non solo perché è un’evenienza molto rara, ma perché è stato un caso di reverse spillover: ilha ...

