"È tutta una buffonata". Faraone insulta Conte in tv. E sulla crisi di governo... (Di venerdì 1 luglio 2022) Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato, smaschera il teatrino messo in piedi da Giuseppe Conte e dal M5s. Nessuna crisi di governo all'orizzonte e la necessità di affrontare le reali necessità del Paese. "Credo che questo teatrino sia una buffonata - ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato - Dovremmo parlare di altro e invece discutiamo di una crisi di governo che non ci sarà mai. Abbiamo centrato gli obiettivi del PNRR che, in realtà, è quello che interessa maggiormente gli italiani". Poi anticipa il destino del governo: "Tutte le forze politiche che hanno sostenuto il governo sapevano benissimo che sarebbe arrivato a fine legislatura - prosegue ... Leggi su iltempo (Di venerdì 1 luglio 2022) Davide, capogruppo di Italia Viva in Senato, smaschera il teatrino messo in piedi da Giuseppee dal M5s. Nessunadiall'orizzonte e la necessità di affrontare le reali necessità del Paese. "Credo che questo teatrino sia una- ha detto Davide, capogruppo di Italia Viva in Senato - Dovremmo parlare di altro e invece discutiamo di unadiche non ci sarà mai. Abbiamo centrato gli obiettivi del PNRR che, in realtà, è quello che interessa maggiormente gli italiani". Poi anticipa il destino del: "Tutte le forze politiche che hanno sostenuto ilsapevano benissimo che sarebbe arrivato a fine legislatura - prosegue ...

Pubblicità

SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - matteograndi : Va bene la prudenza. Sacrosanto il diritto di portare la mascherina per libera scelta. Ma oggi, senza emergenza san… - vascorossi : Amo il sud Amo anche il centro, e anche il nord… Amo tutta l’Italia ma..AMO IL SUD. C’è una voce che circola da ann… - lore_bi : RT @ottolinatv: e ora, grazie all’inevitabile dichiarazione dello stato d’emergenza, Zelensky ha fatto fuori tutta l’opposizione, e ne ha a… - MarceVann : RT @LupodiBrughiera: @MarceVann C'è tutta una teoria dietro questa canzone, i frogghisti, Trump... ne aveva scritto un italiano ma devo cer… -