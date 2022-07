Drammatico incidente sull’A1: auto si ribalta, morte due persone (Di venerdì 1 luglio 2022) Un terribile incidente, dal bilancio Drammatico quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sull’A1. Qui un’auto con a bordo due persone si è ribaltata non lasciandogli scampo. Leggi anche: Drammatico incidente sulla Prenestina: mamma e bimbi gravi in ospedale, in codice rosso anche una quarta persona incidente sull’A1: cosa è successo Alle ore 15,42 la squadra dei Vigili del Fuoco di Montelibretti(5/A) è intervenuta sull’ autostrada del Sole (A1), all’altezza del km. 555, a poche centinaia di metri dal casello di Guidonia Montecelio, per un incidente stradale. A seguito del sinistro, hanno perso la vita due persone: uomo 72 anni, donna 68 anni per il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 luglio 2022) Un terribile, dal bilancioquello che è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Qui un’con a bordo duesi èta non lasciandogli scampo. Leggi anche:sulla Prenestina: mamma e bimbi gravi in ospedale, in codice rosso anche una quarta persona: cosa è successo Alle ore 15,42 la squadra dei Vigili del Fuoco di Montelibretti(5/A) è intervenuta sull’strada del Sole (A1), all’altezza del km. 555, a poche centinaia di metri dal casello di Guidonia Montecelio, per unstradale. A seguito del sinistro, hanno perso la vita due: uomo 72 anni, donna 68 anni per il ...

