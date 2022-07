Draghi e Conte, faccia a faccia decisivo (Di venerdì 1 luglio 2022) Il confronto-scontro fra Mario Draghi e Giuseppe Conte avverrà a inizio settimana prossima. Lo conferma lo stesso presidente del M5S. Fra le accuse di Conte (“gravi interferenze“) e le smentite del premier la maggioranza parlamentare affronta un’estate difficile. Esistono messaggi di Mario Draghi a Beppe Grillo contro di lei? “Ne parliamo lunedì pomeriggio…“. Così risponde all’Adnkronos il leader M5S Giuseppe Conte, rientrando alla sede del Movimento 5 Stelle in Via Campo Marzio a Roma. A chi gli domanda se le parole del premier in conferenza stampa lo abbiano convinto, Conte ribadisce che della questione parlerà direttamente con Draghi. Il faccia a faccia è in programma a inizio settimana, ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 1 luglio 2022) Il confronto-scontro fra Marioe Giuseppeavverrà a inizio settimana prossima. Lo conferma lo stesso presidente del M5S. Fra le accuse di(“gravi interferenze“) e le smentite del premier la maggioranza parlamentare affronta un’estate difficile. Esistono messaggi di Marioa Beppe Grillo contro di lei? “Ne parliamo lunedì pomeriggio…“. Così risponde all’Adnkronos il leader M5S Giuseppe, rientrando alla sede del Movimento 5 Stelle in Via Campo Marzio a Roma. A chi gli domanda se le parole del premier in conferenza stampa lo abbiano convinto,ribadisce che della questione parlerà direttamente con. Ilè in programma a inizio settimana, ...

