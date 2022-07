Dove vedere la Supercoppa italiana 2023 in TV e in streaming (Di venerdì 1 luglio 2022) La Supercoppa italiana 2023 metterà di fronte Milan e Inter all’inizio del nuovo anno, quando a Riad, in Arabia Saudita, i campioni d’Italia rossoneri affronteranno i nerazzurri detentori della Coppa Italia. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Mediaset. Nell’ultima edizione della Supercoppa, disputata lo scorso 12 gennaio, un gol di Alexis Sanchez giunto all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare consegnò ai nerazzurri il primo trofeo dell’anno ai danni della Juventus, seguito poi dal successo nella coppa nazionale sempre contro i rivali bianconeri allenati da Massimiliano Allegri. Di seguito le informazioni principali su quando si gioca e Dove vedere la Supercoppa italiana 2023 Milan-Inter in televisione e in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 luglio 2022) Lametterà di fronte Milan e Inter all’inizio del nuovo anno, quando a Riad, in Arabia Saudita, i campioni d’Italia rossoneri affronteranno i nerazzurri detentori della Coppa Italia. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Mediaset. Nell’ultima edizione della, disputata lo scorso 12 gennaio, un gol di Alexis Sanchez giunto all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare consegnò ai nerazzurri il primo trofeo dell’anno ai danni della Juventus, seguito poi dal successo nella coppa nazionale sempre contro i rivali bianconeri allenati da Massimiliano Allegri. Di seguito le informazioni principali su quando si gioca elaMilan-Inter in televisione e in ...

