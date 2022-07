Djuric-Salernitana | adesso è veramente finita | ufficiale al Verona

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, accordo con #Pirola, ora si cerca l'accordo con l'@Inter. #Djuric prende tempo c… - TuttoSalerno : Salernitana, giusto mix di calciatori tra giovani ed esperti. Intanto, 'Grazie Djuric' - TuttoSalerno : Salernitana, giusto mix di calciatori tra giovani ed esperti. Intanto, 'Grazie Djuric' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Verona, fissate le visite mediche di Djuric dalla Salernitana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Verona, fissate le visite mediche di Djuric dalla Salernitana -

... ma non soloIntervenuto in diretta alla CMIT TV, l'agente di Milan, Vittorio Sabbatini, ha ... E poi un punto sulla. Vittorio Sabbatini alla CMIT TVMALDINI - MASSARA - Secondo me ...... il quale sosterrà oggi la prima parte delle visite mediche, gli Scaglieri hanno chiuso l'accordo per il trasferimento di Thomas Henry dal Venezia e di Milandallache va a ...Nuovo colpo per l’Hellas Verona che si assicura le prestazioni di Milan Djuric. Visite mediche svolte in mattinata al “Don Calabria”, come riportato da TuttoMercatoWeb, per l’attaccante ex Salernitana ...Milan Djuric va al Verona. Non avendo rinnovato il proprio contratto con la Salernitana, il gigante bosniaco è pronto a vestire la nuova maglia in vista della prossima stagione di Serie A, liberandosi ...