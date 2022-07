Deulofeu al Napoli: Carnevale commenta il possibile acquisto del Napoli (Di venerdì 1 luglio 2022) A “Si Gonfia la Rete” condotto da Raffaele Auriemma, programma radiofonico su Radio Marte, è intervenuto Andrea Carnevale, ex attaccante del Napoli e osservatore dell’Udinese. La prima domanda è sulla trattativa Deulofeu-Napoli, attualmente in stand by, ma Carnevale non lascia trapelare molto: “Quando arriva Deuloeu? Il mio compito è solo quello di segnalare, non so nulla.” In seguito Auriemma insiste sul giocatore e sulla sua progressione nell’ultimo anno: “Ha ritrovato la via dopo averla smarrita, era un giocatore universale”. “Noi quando l’abbiamo preso al Watford, due anni fa, stava facendo un campionato straordinario e il mio presidente dopo la retrocessione (NdR Watford) ha avuto l’illuminazione di portarlo ad Udine. Ha fatto un po’ di fatica ma io non ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) A “Si Gonfia la Rete” condotto da Raffaele Auriemma, programma radiofonico su Radio Marte, è intervenuto Andrea, ex attaccante dele osservatore dell’Udinese. La prima domanda è sulla trattativa, attualmente in stand by, manon lascia trapelare molto: “Quando arriva Deuloeu? Il mio compito è solo quello di segnalare, non so nulla.” In seguito Auriemma insiste sul giocatore e sulla sua progressione nell’ultimo anno: “Ha ritrovato la via dopo averla smarrita, era un giocatore universale”. “Noi quando l’abbiamo preso al Watford, due anni fa, stava facendo un campionato straordinario e il mio presidente dopo la retrocessione (NdR Watford) ha avuto l’illuminazione di portarlo ad Udine. Ha fatto un po’ di fatica ma io non ...

