Crisi del grano, l’allarme di Zelensky: «Se il Mar Nero non si sblocca subito, ci sarà uno tsunami migratorio sull’Europa» (Di venerdì 1 luglio 2022) Se i porti ucraini Mar Nero non verranno sbloccati «immediatamente», la Crisi alimentare creerà uno «tsunami migratorio» che raggiungerà l’Europa. Questo l’allarme lanciato dal leader di Kiev Volodymyr Zelensky, in collegamento con il festival viennese 4Gamechangers. Sin dall’inizio dell’invasione russa in ucraina, il Mar Nero è stato preso di mira, rendendo impossibile l’esportazione di merci dai porti ucraini. A risentirne sono soprattutto le materie prime essenziali come il grano e l’acciaio. Alcuni funzionari di Kiev hanno stimato che almeno 20 milioni di tonnellate di grano risultano essere bloccate nel Paese. Se le esportazioni non dovessero ripartire, l’Onu ha già lanciato l’allarme di ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 luglio 2022) Se i porti ucraini Marnon verrannoti «immediatamente», laalimentare creerà uno «» che raggiungerà l’Europa. Questolanciato dal leader di Kiev Volodymyr, in collegamento con il festival viennese 4Gamechangers. Sin dall’inizio dell’invasione russa in ucraina, il Marè stato preso di mira, rendendo impossibile l’esportazione di merci dai porti ucraini. A risentirne sono soprattutto le materie prime essenziali come ile l’acciaio. Alcuni funzionari di Kiev hanno stimato che almeno 20 milioni di tonnellate dirisultano essere bloccate nel Paese. Se le esportazioni non dovessero ripartire, l’Onu ha già lanciatodi ...

