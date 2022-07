Covid oggi Italia, la previsione: “15 giorni per picco contagi” (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ondata di contagi Covid in Italia, spinta anche dalla variante Omicron 5, arriverà al picco tra 2 settimane. E’ lo scenario che delinea all’Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2, analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. “La nuova ondata per quanto riguarda i contagi c’è ed è partita a fine maggio con una forte accelerazione, in cui l’Rt è passato da 0,78 il minino toccato a fine maggio per poi risalite in un mese. C’è poi anche da evidenziare la forte sottostima dei casi positivi rispetto al passato. Il picco? Probabile tra 15 giorni, come accaduto in Portogallo che ha vissuto la nostra situazione un mese prima, la loro ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – L’ondata diin, spinta anche dalla variante Omicron 5, arriverà altra 2 settimane. E’ lo scenario che delinea all’Adnkronos Salute il fisico Giorgio Sestili, che fin dall’inizio della pandemia analizza e monitora l’andamento epidemico di Sars-CoV-2, analizzando i dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. “La nuova ondata per quanto riguarda ic’è ed è partita a fine maggio con una forte accelerazione, in cui l’Rt è passato da 0,78 il minino toccato a fine maggio per poi risalite in un mese. C’è poi anche da evidenziare la forte sottostima dei casi positivi rispetto al passato. Il? Probabile tra 15, come accaduto in Portogallo che ha vissuto la nostra situazione un mese prima, la loro ...

