Chiara Ferragni, svelato il presunto cachet che percepirà a Sanremo 2023 (Di venerdì 1 luglio 2022) Il presunto cachet di Chiara Ferragni Pochi giorni fa è arrivata una notizia che ha fatto immediatamente discutere il web: Chiara Ferragni è stata infatti annunciata come co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. La nota imprenditrice digitale salirà sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus durante la prima e la quinta serata della L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 1 luglio 2022) IldiPochi giorni fa è arrivata una notizia che ha fatto immediatamente discutere il web:è stata infatti annunciata come co-conduttrice del Festival di. La nota imprenditrice digitale salirà sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus durante la prima e la quinta serata della L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

CarloVerdelli : Liliana Segre su Chiara Ferragni: “Il Memoriale della Shoah di Milano è essenziale per capire il nazifascismo. Ma n… - Agenzia_Ansa : Dopo l'incontro privato a casa della senatrice, Chiara Ferragni ha accolto l'invito di Liliana Segre a visitare il… - IlContiAndrea : Chiara Ferragni la vera star #LoveMi - Abacate2021 : @Anna_Bolena_ Inidignarsi per come Chiara Ferragni (imprenditrice e influencer di moda) si presenta al ristorante è… - giancarlofelic1 : RT @repubblica: Sanremo, il cachet di Chiara Ferragni batte Zalone: 100 mila euro per due serate all'Ariston -