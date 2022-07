Casa & giovani, le scelte degli acquirenti under 34 (Di venerdì 1 luglio 2022) MILANO – Casa & giovani: analizzando le compravendite realizzate nel 2021 attraverso le agenzie del Gruppo TecnoCasa attive sul territorio nazionale si evidenzia che gli acquirenti giovani, con un’età compresa tra 18 e 34 anni, compongono il 28,5% del totale. Si tratta della fascia di età più attiva sul mercato e la quota risulta stabile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Single e Casa, il 37% di chi compra ha meno di 35 anni Case indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Pensionati, preferiscono il trilocale ma avanzano le soluzioni indipendenti Prezzi Casa, nel 2021 sono calati del 3% Mercato immobiliare in movimento: ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 1 luglio 2022) MILANO –: analizzando le compravendite realizzate nel 2021 attraverso le agenzie del Gruppo Tecnoattive sul territorio nazionale si evidenzia che gli, con un’età compresa tra 18 e 34 anni, compongono il 28,5% del totale. Si tratta della fascia di età più attiva sul mercato e la quota risulta stabile L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Single e, il 37% di chi compra ha meno di 35 anni Case indipendenti e semindipendenti, aumenta ancora la percentuale di acquisti Pensionati, preferiscono il trilocale ma avanzano le soluzioni indipendenti Prezzi, nel 2021 sono calati del 3% Mercato immobiliare in movimento: ...

