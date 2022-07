Cancellare il profilo TikTok è più facile di quanto si pensi (Di venerdì 1 luglio 2022) Se vi state chiedendo come Cancellare il profilo TikTok, la risposta è meno articolata di quanto si possa immaginare. Capita che qualcuno si sia ritrovato iscritto alla piattaforma senza volerlo del tutto. Magari per visualizzare un contenuto, o più in generale per una necessità momentanea. Spesso e volentieri, iscriversi a piattaforme simili è abbastanza semplice, mentre diventa più complesso fare un passo indietro. Alla luce di alcune iniziative che si prendono all’interno di TikTok, come abbiamo osservato di recente tramite la discutibile “Boiler Summer Cup“, in tanti potrebbero sentire l’esigenza di fare un passo indietro e di mettersi da parte. Tutte le dritte del caso su come Cancellare il profilo TikTok in pochi istanti in Italia ad ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Se vi state chiedendo comeil, la risposta è meno articolata disi possa immaginare. Capita che qualcuno si sia ritrovato iscritto alla piattaforma senza volerlo del tutto. Magari per visualizzare un contenuto, o più in generale per una necessità momentanea. Spesso e volentieri, iscriversi a piattaforme simili è abbastanza semplice, mentre diventa più complesso fare un passo indietro. Alla luce di alcune iniziative che si prendono all’interno di, come abbiamo osservato di recente tramite la discutibile “Boiler Summer Cup“, in tanti potrebbero sentire l’esigenza di fare un passo indietro e di mettersi da parte. Tutte le dritte del caso su comeilin pochi istanti in Italia ad ...

