(Di venerdì 1 luglio 2022)ha scelto Twitter per postare unasul, in seguito alla controversa, che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. In risposta alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di mettere fuori legge l'ha espresso la sua indignazione e ha affermato che poiché è "volontà di Dio" che gli uomini abbiano "cazzi mosci", anche ildovrebbe essere messo fuori legge. Di recente, la Corte Suprema ha ribaltato il caso Roe v. Wade, vecchio di 50 anni, che stabiliva il diritto costituzionale all'. Di conseguenza, i singoli stati possono ora vietare la procedura medica e il Guttmacher Institute prevede che ben 26 ...

Pubblicità

hereisISA : RT @Imperoland: Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano nei panni delle sorelle Sanderson in #HocusPocus2, dal 30 settemb… - Imperoland : Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano nei panni delle sorelle Sanderson in #HocusPocus2, dal 30… - Funkykidsradio : Bette Midler - 2-01 Mambo Italiano - cheaterbag : RT wireditalia 'Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano a interpretare il buffo trio di streghe. - wireditalia : Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano a interpretare il buffo trio di streghe. -

Movieplayer.it

Sono passati ben 29 anni dall'uscita nei cinema di Hocus Pocus , il film di Kenny Ortega con, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy che, a dispetto dell'accoglienza critica e commerciale non propriamente entusiasmante dell'epoca è diventato, col passare del tempo e grazie all'home ...Disney ha reso disponibili il trailer, la teaser art e le immagini di Hocus Pocus 2 , l'attesissimo film originale che riunisce, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Il sequel live action del popolare classico di Halloween, che vede il ritorno delle deliziosamente malvagie sorelle Sanderson per un uragano di ... Bette Midler: la battuta sul Viagra dopo la sentenza sull'aborto è fulminante Bette Midler ha scelto Twitter per postare una battuta sul Viagra, in seguito alla controversa sentenza sull'aborto, che ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. In risposta alla decisione della C ...Ventinove anni dopo gli eventi del primo film, le tre sorelle Sanderson da Salem di nuovo pronte a vendicarsi e combinare ...