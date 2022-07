AEW | Incerti i tempi di recupero di Bryan Danielson | potremmo non rivederlo prima dell’autunno

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 1 luglio 2022) Come sappiamoè fermo per infortunio. Ha saltato Forbidden Door, dove avrebbe dovuto affrontare Zack Sabre Jr., ed anche Blood & Guts. A sostiturlo è stato Claudio Castagnoli, che è ora un nuovo membro del Blackpool Combat. L’assenza dell’“American Dragon” potrebbe prolungarsi per un bel po’, per tutta l’estate. Non si conoscono i dettagli del suo infortunio, ma al momento idinon sono chiari e si teme un suo stop sino all’autunno. La cosa certa è che per oranon ha il via libera dei medici a salire sul ring.diè fermo per infortunio. Non si conosce l’esatta entità del problema, ma si temonodi ...