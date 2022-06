Aborto, i dipendenti all’attacco di Starbucks: “Sostiene solo chi non è iscritto al sindacato” (Di venerdì 1 luglio 2022) La sfida su Twitter: discriminazioni sui viaggi per l’accesso all’interruzione di gravidanza. La replica: la possibilità vale per tutti gli addetti Leggi su lastampa (Di venerdì 1 luglio 2022) La sfida su Twitter: discriminazioni sui viaggi per l’accesso all’interruzione di gravidanza. La replica: la possibilità vale per tutti gli addetti

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Dopo Apple anche l'azienda Patagonia si è impegnata a pagare alle sue dipendenti viaggio, alloggio e procedure nel… - mattinodipadova : Aborto, i dipendenti all’attacco di Starbucks: “Sostiene solo chi non è iscritto al sindacato” - nuova_venezia : Aborto, i dipendenti all’attacco di Starbucks: “Sostiene solo chi non è iscritto al sindacato” - il_piccolo : Aborto, i dipendenti all’attacco di Starbucks: “Sostiene solo chi non è iscritto al sindacato” - CorriereAlpi : Aborto, i dipendenti all’attacco di Starbucks: “Sostiene solo chi non è iscritto al sindacato” -