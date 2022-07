A LUCIA BUNA LA DIREZIONE GENERALE DEL CLUB

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la. Il direttoreera già figura di riferimento nello staff dirigenziale delcome responsabile dell’area finanziaria. Dichiarazione: «Ringrazio sentitamente tutta la Società per la fiducia che mi è stata ulteriormente confermata attraverso questo nuovo importante incarico. Ci tengo altresì a ringraziare, a nome anche del resto dell’organizzazione, l’ex direttore Giancarlo Migliorini per le competenze che mi ha trasferito nell’ultimo periodo aiutandomi nell’inizio di questo nuovo percorso. Sarà, come in campo, un grande lavoro di squadra». Il presidente Mauro Lovisa, il presidente onorario Zuzzi, i soci e tutte le componenti del Pordenone Calcio augurano ...

Pubblicità

NewsTuttoC : UFFICIALE - Pordenone, il nuovo DG è Lucia Buna - PordenoneCalcio : A Lucia #Buna, già figura di riferimento del Club, è affidata da oggi la direzione generale ?????… - messveneto : Pordenone, per il ruolo di dg Lucia Buna in pole position: Pare certa la “promozione” della responsabile del settor… -

Il Messaggero Veneto

"La contiguità territoriale e naturalmente l'organizzazione del servizio intercomunale - ha aggiunto la collega di Cordenons- consentono di ottimizzare risorse ed attività". "Siamo ...LETTURE/ Daniel "il terremoto", dal carcere alla laurea: il bello di cambiare vita Ecco cos'è la poesia per Ferrari: "una parolade varcà/ t ü t i cunfin d'la storia, una reliquia/ sula, b ütà ... Pordenone, per il ruolo di dg Lucia Buna in pole position Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la direzione generale a Lucia Buna. Il direttore Buna era già figura di riferimento nello staff dirigenziale del Club come responsabile dell’area ...Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la direzione generale a Lucia Buna. Il direttore Buna era già figura di riferimento nello staff dirigenziale del Club come ...