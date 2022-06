Zanzare: la pianta che devi avere per non farle arrivare (Di giovedì 30 giugno 2022) Zanzare, la pianta che devi avere per non farle arrivare: il trucco che ti permette di tenere lontani questi insetti. Col caldo estivo ormai pienamente arrivato già da qualche settimana, è ritornata anche la stagione delle Zanzare, sempre pronte (specie all’alba e al tramonto) a punzerci e ronzarci intorno. La pianta utile per tenere lontani gli insetti: eccola, da avere assolutamente (foto: Pixabay).Questi insetti possono risultare molto fastidiosi per queste loro attività e disturbarci sia all’interno della casa che durante dei momenti di relax magari in giardino o sul nostro balcone. Come fare quindi per tenerle lontane dalla nostra abitazione in maniera del tutto naturale? Ecco la pianta da ... Leggi su formatonews (Di giovedì 30 giugno 2022), lacheper non: il trucco che ti permette di tenere lontani questi insetti. Col caldo estivo ormai pienamente arrivato già da qualche settimana, è ritornata anche la stagione delle, sempre pronte (specie all’alba e al tramonto) a punzerci e ronzarci intorno. Lautile per tenere lontani gli insetti: eccola, daassolutamente (foto: Pixabay).Questi insetti possono risultare molto fastidiosi per queste loro attività e disturbarci sia all’interno della casa che durante dei momenti di relax magari in giardino o sul nostro balcone. Come fare quindi per tenerle lontane dalla nostra abitazione in maniera del tutto naturale? Ecco lada ...

Pubblicità

CronacaSocial : Bastano 3 foglie di questa pianta per allontanare tutte le formiche, zecche, zanzare e pulci ??????… - Nicola_Bressi : @AMCU Non esiste nessuna pianta realmente 'antizanzara'. Ci sono alcune piante sulle cui foglie le zanzare non si p… - annamariamoscar : Ecco la pianta aromatica da tenere in giardino o sul balcone per allontanare le zanzare (e non è il basilico) - greenMe_it : Ecco la pianta aromatica da tenere in giardino o sul balcone per allontanare le zanzare (e non è il basilico) - NicAlBulgnais : @abatjour_AJ Ci proverò. La mia pianta grassa che schifa le mosche, le zanzare e similari magari il salame lo mangia -