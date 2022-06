Vasco Rossi chiude un tour da record da 700mila presenze e... non finisce qui (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo le 11 date tutte sold out del suo ritorno live il Komandante ringrazia e annuncia per il pRossimo inverno il film del concerto al Circo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo le 11 date tutte sold out del suo ritorno live il Komandante ringrazia e annuncia per il pmo inverno il film del concerto al Circo ...

Pubblicità

Tina91215137 : RT @Stefani29974118: “E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore.” (Vas… - albertoni_laura : RT @Stefani29974118: “E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore.” (Vas… - VascoBOT1898 : RT @soltantode: Sei rimasta solo te A sperare in qualche cosa di migliore A pensare anche al grande amore Sei un'inguaribile romantica Un p… - despina71172 : RT @Stefani29974118: “E ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto dentro tanto amore che ho capito perché non si comanda al cuore.” (Vas… - soltantode : Sei rimasta solo te A sperare in qualche cosa di migliore A pensare anche al grande amore Sei un'inguaribile romant… -