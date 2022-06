Una 40enne è morta dopo l'asportazione di un neo: la Pm ha chiesto 16 anni per il 'Santone' (Di giovedì 30 giugno 2022) Il sostituto procuratore Gabriella Dotto, nell'ambito del processo con rito abbreviato per la morte della 40enne chiavarese Roberta Repetto, ha chiesto 16 anni di reclusione per il cosiddetto `Santone´... Leggi su globalist (Di giovedì 30 giugno 2022) Il sostituto procuratore Gabriella Dotto, nell'ambito del processo con rito abbreviato per la morte dellachiavarese Roberta Repetto, ha16di reclusione per il cosiddetto `´...

Pubblicità

La_Vally01 : @httpbenzoash A un cazzo, visto che sono una 40enne che lavora da casa, e che il mare, se lo vede, solo la domenica… - ruisseau : RT @kkzoel: @Andesa63 @maya_sakurambo Una mia amica sessantenne ha contratto un batterio. Mi ha chiamato oggi. Non capiscono di cosa si tra… - Clariss36968477 : RT @kkzoel: @Andesa63 @maya_sakurambo Una mia amica sessantenne ha contratto un batterio. Mi ha chiamato oggi. Non capiscono di cosa si tra… - carseri : RT @kkzoel: @Andesa63 @maya_sakurambo Una mia amica sessantenne ha contratto un batterio. Mi ha chiamato oggi. Non capiscono di cosa si tra… - kkzoel : @Andesa63 @maya_sakurambo Una mia amica sessantenne ha contratto un batterio. Mi ha chiamato oggi. Non capiscono di… -