Ultime Notizie – Caldo mette a rischio fertilità maschile | i consigli degli esperti

Il Caldo eccessivo mette a rischio la fertilità dei maschi. E' quanto emerge da uno studio dell'università di Padova, che ha evidenziato come un gene attivato dall'innalzamento della temperatura alteri la produzione degli spermatozoi fino a determinare lo sviluppo del tumore al testicolo. La ricerca – coordinata da Carlo Foresta, già professore ordinario e ricercatore senior dell'ateneo padovano, in collaborazione con Alberto Ferlin, direttore dell'unità operativa complessa di andrologia e medicina della riproduzione a Padova – sarà presentata in un convegno ad ottobre. Ma intanto dalla Fondazione Foresta arrivano 5 consigli 'al maschile' per contrastare gli effetti dell'afa. I ricercatori dell'università di Padova hanno infatti dimostrato che il gene E2F1, deputato ...

