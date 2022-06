Tutto finito, terremoto alla Juventus: perché Allegri ha un problema enorme (Di giovedì 30 giugno 2022) Le voci di un addio di Matthijs de Ligt e la Juventus si fanno sempre più concrete. Se settimane fa il difensore ex Ajax aveva lanciato l'allarme — “non ho ancora deciso il mio futuro”, aveva detto dal ritiro dell'Olanda — ora le parole di Maurizio Arrivabene a Tuttosport sul classe 1999 non sono incoraggianti. "Impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare — ha detto l'ex team principal della Ferrari F1 — però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. Vale sempre l'articolo quinto: chi ha i soldi, ha vinto". De Ligt, si muovono United, Chelsea e City. Ma c'è la clausola da rispettare Sul difensore olandese, colonna indiscussa della retroguardia bianconera nell'ultima stagione, si sarebbero già mosse alcune big di Premier League, secondo Fanpage: ovvero Manchester United, Chelsea e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Le voci di un addio di Matthijs de Ligt e lasi fanno sempre più concrete. Se settimane fa il difensore ex Ajax aveva lanciato l'rme — “non ho ancora deciso il mio futuro”, aveva detto dal ritiro dell'Olanda — ora le parole di Maurizio Arrivabene asport sul classe 1999 non sono incoraggianti. "Impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare — ha detto l'ex team principal della Ferrari F1 — però dal tavolo della trattativa bisogna alzarsi tutti e tre soddisfatti. Vale sempre l'articolo quinto: chi ha i soldi, ha vinto". De Ligt, si muovono United, Chelsea e City. Ma c'è la clausola da rispettare Sul difensore olandese, colonna indiscussa della retroguardia bianconera nell'ultima stagione, si sarebbero già mosse alcune big di Premier League, secondo Fanpage: ovvero Manchester United, Chelsea e ...

