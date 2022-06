Tuffi | gare giovedì 30 giugno Mondiali Budapest 2022 in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tutto pronto per ledidi30aidi. Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia tornano in gara nel trampolino da 1 metro, dove proveranno a staccare il pass per la finale della sera. L’appuntamento è per le ore 12.00 con i preliminari del trampolino 1m maschile, mentre la finale è in programma alle ore 17.00. Non ci sarà invece l’Italia nel sincro femminile dalla piattaforma 10 metri: i preliminari sono in programma a partire dalle ore 9.00, mentre alle ore 19.00 si svolgerà la finale. Di seguito, le informazioni per seguire lee il programma dettagliato di giornata. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 30GLI ITALIANI IN GARA GIOVEDI’ 30PROGRAMMA ...