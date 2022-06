Tour de France 2022: non c’è pace per la Bahrain-Victorious, la polizia danese perquisisce il loro hotel (Di giovedì 30 giugno 2022) Con un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina, il team Bahrain-Victorious ha informato di essere stato nuovamente vittima di una perquisizione da parte della polizia. Questa volta si è trattato dell’albergo in cui il team sta soggiornando in Danimarca per la partenza del Tour de France. Quello che colpisce particolarmente è che solo tre giorni fa il team aveva subito lo stesso trattamento, con la polizia che era entrata nelle case di corridori e membri dello staff. La polizia danese non ha dato spiegazioni ulteriori, dicendo solo di essere stata contattata dalla polizia Francese per completare la perquisizione. Tour de France 2022, la polizia ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) Con un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina, il teamha informato di essere stato nuovamente vittima di una perquisizione da parte della. Questa volta si è trattato dell’albergo in cui il team sta soggiornando in Danimarca per la partenza delde. Quello che colpisce particolarmente è che solo tre giorni fa il team aveva subito lo stesso trattamento, con lache era entrata nelle case di corridori e membri dello staff. Lanon ha dato spiegazioni ulteriori, dicendo solo di essere stata contattata dallase per completare la perquisizione.de, la...

