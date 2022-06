Torna il «Treviglio Vintage» | un tuffo nel passato con lo sguardo dritto al futuro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Da sabato 2 a domenica 3 luglio, ail grande eventoall’insegna degli anni Settanta e Ottanta, in cui si potranno ammirare auto e moto d’epoca, ma anche ascoltare musica rockabilly e truccarsi come una pin-up degli anni Sessanta

Pubblicità

TuttoBasket : Nuovo Articolo: Ufficiale, Pierpaolo Marini torna a vestire la maglia della Blu Basket Treviglio -

Prima Treviglio

Nome che va, nome che. Devis Cagnardi pronto alla firma, mancano solo il dettagli per un gradito ritorno. Agrigento ... In estate Cagnardi cedette alle lusinghe diin serie A2, ...Cancellati anche il Cremona - Codogno delle 14.26 e quello cheindietro, alle 16.19. Tra ... Tutti convogli, tranne quelli sulla, vengono sostituiti da autobus, che garantiranno tutte le ... Nel weekend in città torna Treviglio Vintage Da sabato 2 a domenica 3 luglio, a Treviglio, torna il grande evento vintage all’insegna degli anni Settanta e Ottanta, in cui si potranno ammirare auto e moto d’epoca, ma anche ascoltare musica rocka ...Il report settimanale di Ats conferma il trend in crescita della curva pandemica, anche se Bergamo è la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso. Nessun Ambito territoriale Covid free ...