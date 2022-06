The Ferragnez 2, le cose da sapere sulla nuova stagione dello show Prime Video (Di giovedì 30 giugno 2022) Non si può dire che sia una sorpresa, visto che Fedez lo aveva anticipato già il giorno dell'uscita della prima stagione... Leggi su europa.today (Di giovedì 30 giugno 2022) Non si può dire che sia una sorpresa, visto che Fedez lo aveva anticipato già il giorno dell'uscita della prima...

Pubblicità

thomas_g_clark : RT @PrimeVideoIT: Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda Stagi… - theirsuccesses : RT @PrimeVideoIT: Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda Stagi… - Tania_Stranieri : RT @PrimeVideoIT: Sì, avete capito bene! The Ferragnez - La Serie sta tornando ?????? ?? #TheFerragnezSeries #TheFerragnezLaSerie Seconda Stagi… - SMSNEWSOFFICIAL : The Ferragnez – La serie, annunciata la seconda stagione su @PrimeVideoIT @ChiaraFerragni @Fedez - literallyalee : tutti noi quando abbiamo scoperto dell’uscita di The Ferragnez la serie2: #chiaraferragni #Fedez @ChiaraFerragni -