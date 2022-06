Pubblicità

StraNotizie : Tardelli 40 anni dopo l'urlo Mundial: 'Mia esultanza fu genuina, oggi studiate' - ledicoladelsud : Tardelli 40 anni dopo l’urlo Mundial: “Mia esultanza fu genuina, oggi studiate” - fisco24_info : Tardelli 40 anni dopo l'urlo Mundial: 'Mia esultanza fu genuina, oggi studiate': (Adnkronos) - Lo sottolinea all'Ad… - LocalPage3 : Tardelli 40 anni dopo l'urlo Mundial: 'Mia esultanza fu genuina, oggi studiate' - italiaserait : Tardelli 40 anni dopo l’urlo Mundial: “Mia esultanza fu genuina, oggi studiate” -

Adnkronos

Ero ai mondiali in Brasile e ricevetti un messaggio diche mi ringraziava. Da lì anche ... "Il fascino di quel mondiale è ancora vivo, venivamo daglipiù bui della Repubblica e vincere ...... quella dell'Italia "Mundial" di Paolo Rossi, Marcoe Dino Zoff; una stagione ricca di novità che ha dato vita agli "indimenticabili"'80, diventati oggi celebrazione e memoria ... Tardelli 40 anni dopo l'urlo Mundial: "Mia esultanza fu genuina, oggi studiate" (Adnkronos) – “Mi piacciono le esultanze vere, genuine, che nascono al momento, dal cuore ma anche dalla testa”. Marco Tardelli lo sottolinea all’AdnKronos, a margine della presentazione al ‘Taormina ...Da Alassio, località sul mare in provincia di Savona, a Madrid passando per Roma, una cittadina della Galizia e Barcellona. Potrebbe essere questo il viaggio dell’estate 2022 per ricordare i quarant’a ...