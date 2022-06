Pubblicità

redazionerumors : Le regine di Canale 5 uniscono le forze, ma per cosa? Sembra che ai piani alti di Mediaset stiano pensando ad un nu… - yangct_ : @angialla @LaEffe5 unica alternativa Silvia Toffanin lo ha picchiato duramente - zazoomblog : Silvia Toffanin e Ilary Blasi: dopo Passaparola ci ricascano - #Silvia #Toffanin #Ilary #Blasi: - ParliamoDiNews : Silvia Toffanin e Ilary Blasi `regine di Canale 5 con un progetto speciale` #ilaryblasi #29giugno - infoitcultura : Silvia Toffanin e Ilary Blasi: il progetto segreto di Pier Silvio Berlusconi -

Secondo la rivista Nuovo , sembra praticamente certo: la copertina del settimanale di Cairo editore mette tanto di foto in costume delle due conduttrici in prima pagina. Ilary Blasi econdurranno un programma insieme La rivelazione Il titolo, tutto in maiuscolo, non potrebbe essere più evocativo: "Lae Ilary da letterine a regine di Canale 5" . In effetti ...L [...] Riguardo al gossip secondo il quale la coppia aveva ufficializzato il suo fidanzamento a casa die Piersilvio Berlusconi a Portofino, disse all'epoca:"Colgo l'occasione per ...Hanno poi esordito dietro al bancone più famoso della tv: Silvia Toffanin, Lorella Cuccarini, Diletta Leotta e Valeria Graci. Mentre alla squadra già corposa degli inviati si è aggiunto Enrico Lucci.Mancano ancora alcuni mesi all’inizio della nuova stagione televisiva 2022-2023 ma i preparativi per i nuovi palinsesti sono già attivissimi.