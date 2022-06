Roma, Ztl: novità in arrivo per il 2023, ecco quali (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma. In arrivo un’ulteriore stretta per la città. Dopo la decisione del Tar che ha accolto il ricorso del Codacons fornendo all’amministrazione capitolina sei mesi per mettersi in pari in merito alle problematiche della sicurezza stradale, un altro provvedimento è in arrivo. Al centro della questione questa volta la Ztl. Dopo le limitazioni annunciate nella fascia verde già da novembre, a partire dal 2023 potranno entrare nel centro storico — per operazioni di carico e scarico — soltanto camion e furgoni Euro6, elettrici e ibridi. Roma, Ztl: le novità in vigore dal prossimo anno Le novità attive a partire dal prossimo anno verranno a breve presentate dall’assessore ai Trasporti Patané che, tuttavia, le ha annunciate la scorsa settimana durante gli Stati generali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022). Inun’ulteriore stretta per la città. Dopo la decisione del Tar che ha accolto il ricorso del Codacons fornendo all’amministrazione capitolina sei mesi per mettersi in pari in merito alle problematiche della sicurezza stradale, un altro provvedimento è in. Al centro della questione questa volta la Ztl. Dopo le limitazioni annunciate nella fascia verde già da novembre, a partire dalpotranno entrare nel centro storico — per operazioni di carico e scarico — soltanto camion e furgoni Euro6, elettrici e ibridi., Ztl: lein vigore dal prossimo anno Leattive a partire dal prossimo anno verranno a breve presentate dall’assessore ai Trasporti Patané che, tuttavia, le ha annunciate la scorsa settimana durante gli Stati generali ...

