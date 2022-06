Quanto vale la scissione di Di Maio: le cifre Swg con il tonfo del MoVimento Cinque Stelle (Di giovedì 30 giugno 2022) La scissione di Luigi Di Maio, a poco più di una settimana dall'annuncio, vale l,13% dei consensi. È la fotografia scattata dall'ultimo monitoraggio settimanale realizzato da Swg. L'effetto sul MoVimento 5 Stelle è invece un calo al 10,2%, record negativo per la creatura politica guidata da Giuseppe Conto. A guidare la classifica dei partiti resta Fratelli d'Italia, attestato al 22,8% e seguito a mezzo punto di distanza dal Partito democratico, fermo al 22,3%. In terza posizione la Lega di Matteo Salvini, che raccoglie il 13,5% dei consensi. Per Quanto riguarda il centrodestra, va segnalato poi l'8,2% di Forza Italia, l'1,8% di Noi con l'Italia (la formazione guidata da Maurizio Lupi) e l'1,5% di Italia al centro con Toti. Nel campo del centrosinistra si segnala il 2,5% di Italia ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladi Luigi Di, a poco più di una settimana dall'annuncio,l,13% dei consensi. È la fotografia scattata dall'ultimo monitoraggio settimanale realizzato da Swg. L'effetto sulè invece un calo al 10,2%, record negativo per la creatura politica guidata da Giuseppe Conto. A guidare la classifica dei partiti resta Fratelli d'Italia, attestato al 22,8% e seguito a mezzo punto di distanza dal Partito democratico, fermo al 22,3%. In terza posizione la Lega di Matteo Salvini, che raccoglie il 13,5% dei consensi. Perriguarda il centrodestra, va segnalato poi l'8,2% di Forza Italia, l'1,8% di Noi con l'Italia (la formazione guidata da Maurizio Lupi) e l'1,5% di Italia al centro con Toti. Nel campo del centrosinistra si segnala il 2,5% di Italia ...

