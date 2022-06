Perché Obi-Wan Kenobi dovrebbe restare una miniserie (Di giovedì 30 giugno 2022) La conclusione della serie Obi-Wan Kenobi ha inevitabilmente acceso la domanda «Ci sarà una seconda stagione?» tra i fan dello Jedi interpretato da Ewan McGregor. Lo stesso attore scozzese ha già espresso il suo desiderio di tornare a interpretare Obi- Wan Kenobi, soprattutto in considerazione del fatto che la serie ha effettivamente centrato l’obiettivo, quello di raccontare le vicende del personaggio come raccordo nella saga cinematografica tra il film La vendetta dei Sith (ovvero, Star Wars – Episodio III) e Una nuova speranza, primo indimenticabile capitolo della trilogia originale. Da parte di tutta la produzione, dalla regista allo sceneggiatore, fino alla presidente della LucasFilm Kathleen Kennedy la posizione è stata pressoché unanime: Obi-Wan Kenobi è stata concepita come una miniserie, tuttavia mai dire ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 giugno 2022) La conclusione della serie Obi-Wanha inevitabilmente acceso la domanda «Ci sarà una seconda stagione?» tra i fan dello Jedi interpretato da Ewan McGregor. Lo stesso attore scozzese ha già espresso il suo desiderio di tornare a interpretare Obi- Wan, soprattutto in considerazione del fatto che la serie ha effettivamente centrato l’obiettivo, quello di raccontare le vicende del personaggio come raccordo nella saga cinematografica tra il film La vendetta dei Sith (ovvero, Star Wars – Episodio III) e Una nuova speranza, primo indimenticabile capitolo della trilogia originale. Da parte di tutta la produzione, dalla regista allo sceneggiatore, fino alla presidente della LucasFilm Kathleen Kennedy la posizione è stata pressoché unanime: Obi-Wanè stata concepita come una, tuttavia mai dire ...

