Palinsesti Mediaset: i big e il grande calcio su Canale 5, ma il Biscione scommette sulla fiction (Di giovedì 30 giugno 2022) A Canale 5 non tutte le fiction escono con il buco, quel buco che si riempie con gli ascolti di prima serata. Tuttavia, per qualche inatteso scivolone - tipo la serie 'L'Ora Inchiostro contro Piombo' ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022) A5 non tutte leescono con il buco, quel buco che si riempie con gli ascolti di prima serata. Tuttavia, per qualche inatteso scivolone - tipo la serie 'L'Ora Inchiostro contro Piombo' ...

Pubblicità

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - ledicoladelsud : Palinsesti Mediaset, ecco le novità dopo l’estate - LocalPage3 : Palinsesti Mediaset, ecco le novità dopo l'estate - ITERESI1 : RT @carmelitadurso: (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di Pier… - lucami2197 : RT @carmelitadurso: (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di Pier… -