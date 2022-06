Napoli, Il Mattino: “Mertens sempre più lontano, Idea Correa” (Di giovedì 30 giugno 2022) Napoli, IL Mattino- Secondo il quotidiano in questione, Il Mattino Dries Mertens non rinnoverà con la squadra azzurra e pensa al sostituto. Ad oggi la squadra di Spalletti non vive di grandi equilibri visto la grande rivoluzione messa in atto della società che ha rimescolato davvero le carte per poter ripartire la prossima stagione con facce e motivazioni nuove. Non sarà facile sostituire tutti, ma soprattutto Dries Mertens, il grande perno mentale e tecnico della Rosa. Spalletti ad oggi avrebbe davvero individuato il sostituto in Angel Correa che visto il traffico in casa Inter cerca minutaggio altrove. L’ultimo giorno da giocatore del Napoli per Dries Mertens è arrivato, senza nessuna notizia positiva per un suo futuro in azzurro. Da domani, quindi, ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 30 giugno 2022), IL- Secondo il quotidiano in questione, IlDriesnon rinnoverà con la squadra azzurra e pensa al sostituto. Ad oggi la squadra di Spalletti non vive di grandi equilibri visto la grande rivoluzione messa in atto della società che ha rimescolato davvero le carte per poter ripartire la prossima stagione con facce e motivazioni nuove. Non sarà facile sostituire tutti, ma soprattutto Dries, il grande perno mentale e tecnico della Rosa. Spalletti ad oggi avrebbe davvero individuato il sostituto in Angelche visto il traffico in casa Inter cerca minutaggio altrove. L’ultimo giorno da giocatore delper Driesè arrivato, senza nessuna notizia positiva per un suo futuro in azzurro. Da domani, quindi, ...

Calciomercato, il Napoli su Correa. Si riapre una speranza per Mertens Scade domani il contratto tra Dries Mertens ed il Napoli. Il belga sarà libero così di firmare con qualsiasi squadra. Con De Laurentis sembra lontano un punto d'incontro e l'attaccante sembra sempre p ... IL MATTINO - Lazio-Mertens, ipotesi mai tramontata. Feeling fortissimo con Sarri Dries Mertens e il Napoli nella giornata di oggi si separeranno ufficialmente, l'accordo per il rinnovo non è stato trovato e a meno di sorprese l'avventura del belga in azzurro è da considerarsi conc ...