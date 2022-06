Napoli, guardia giurata aggredita all’ospedale Cardarelli (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Altra aggressione oggi in un ospedale di Napoli, dopo quella del ‘Pellegrini’, dove un uomo si è scagliato contro un infermiere perchè voleva mangiare una pizza nel pronto soccorso. Un paziente, per questioni relative al rispetto della fila, ha discusso con una guardia giurata. L’ha strattonata e poi colpita con una testata in pieno volto. Dieci i giorni di prognosi per la guardia giurata per frattura chiusa delle ossa nasali. L’aggressore, di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine, sarà denunciato dai Carabinieri della stazione Vomero Arenella per lesioni personali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Altra aggressione oggi in un ospedale di, dopo quella del ‘Pellegrini’, dove un uomo si è scagliato contro un infermiere perchè voleva mangiare una pizza nel pronto soccorso. Un paziente, per questioni relative al rispetto della fila, ha discusso con una. L’ha strattonata e poi colpita con una testata in pieno volto. Dieci i giorni di prognosi per laper frattura chiusa delle ossa nasali. L’aggressore, di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine, sarà denunciato dai Carabinieri della stazione Vomero Arenella per lesioni personali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

claudioruss : Falso in bilancio è la principale ipotesi investigativa che ha condotto la Guardia di Finanza a sequestrare il cont… - rep_napoli : Cardarelli: non vuole fare la fila e dà una testata alla guardia giurata [aggiornamento delle 17:31] - g_giuseppina : RT @florastr: una mega trutta di 772 milioni di euro x il bonus edilizio..lo ha scoperto la guardia di finanza...molti percepivano il redd… - puntomagazine : Tritolo e cocaina in un’aiuola abbandonata in via Mastellone tra Barra e Ponticelli. Ad insospettire i militari una… - ANSACampania : Pittbull a guardia di droga e bomba in un'aiuola a Napoli -